Sanità ospedalità privata | Aggiornare tariffe e sbloccare tetti spesa

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 lug. (Adnkronos Salute) – “pubblica econcorrono a fornire il Servizio sanitario nazionale: questo vuol dire che entrambe si devono far carico di risolvere i problemi, a partire dalle liste d’attesa”. Lo ha detto Michele Vietti, presidente Acop (Associazione coordinamento), nel corso dell’assemblea nazionale di Acop che si è tenuta a Roma, nella sede di Confcommercio. “Ovviamente – ha aggiunto – ci vogliono le risorse. Questo vuol dire che lanon può essere inchiodata aferme da oltre 12 anni, condiche non consentono una vera e libera competizione nell’interesse del cittadino utente”. Dello stesso avviso Domenico Mantoan, direttore generale Agenas, per il quale “il sistema è in crisi perché alcuni elementi si sono inceppati: leandrebbero aggiornate perché nel frattempo le spese sono aumentate”.