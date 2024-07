Rosina Carsetti ribaltata ricostruzione dell’omicidio in Appello | ergastolo alla figlia e 27 anni al nipote

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 11 luglio 2024) È stata condannata all'Corte d'assise d'di Ancona ladiuccisa in casa il giorno della vigilia di Natale del 2020. In primo grado, la 52ennedella donna era stata condannata solo a 2per simulazione di reato. Con lei è stato condannati a 27il figlio Enea e il padre, Enrico Orazi, che però ha ricevuto solo una sentenza a 4e 6 mesi per maltrattamenti. .