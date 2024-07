Riforma voto in condotta slitta l’approvazione definitiva forse a settembre Opposizione esulta | Fallito il blitz del governo non si può fare un esame sbrigativo dei provvedimenti

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara dovrà attendere per portare in aula il suo discusso disegno di legge sulin. Il tentativo di approvare il provvedimento prima della pausa estiva, denunciato dalle opposizioni come un "", è infattitra i numerosi decreti in calendario a Montecitorio. L'articoloin).: “ildel, non si puòundei” . .