Riceve il cuore di Leonardo Brown e scrive alla mamma Leo vive

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 11 luglio 2024) «Cara Manuela, da tempo ho il desiderio dirle ma non ho mai trovato il coraggio e le parole per farlo Cosa dire ad unache mi ha fatto un dono così immenso? Ma oggi che è passato quasi un anno non posso fare a meno di dirle che LeoChe il suobatte». E infine «Umilmente, grazie». E’ il messaggio privato arrivato su facebook a Manuela Guidi Pardini, ladi.