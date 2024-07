Recensione CMF Phone 1 | Un’offerta eccellente con fotocamera Sony e Nothing OS

Leggi tutta la notizia su windows8.myblog

(Di giovedì 11 luglio 2024)da 50MP per scatti eccezionali Il CMF1 si distingue per la suaposterioreda 50MP, in grado di catturare immagini dettagliate e nitide in ogni condizione di illuminazione. Il sensore dedicato ai ritratti permette di ottenere foto con un bokeh naturale e soggetti perfettamente definiti. Lafrontale da 16MP, invece, è perfetta per ? .