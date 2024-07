Raddoppia la pulizia delle strade nelle Ztl

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) Cresce il desiderio di trascorrere più tempo all’aria aperta, crescono le presenze all’internodue Ztl cittadine (piazza San Magno e via Venegoni) e la necessità di passaggi aggiuntivi dedicati alladie marciapiedi e allo svuotamento dei cestini diventa così una necessitò assoluta: ha preso il via nei giorni scorsi, infatti, un servizio supplementare di spazzamento manuale dedicato, appunto, alle due zone a traffico limitato e destinato a divenire una costante anche quando l’estate sarà conclusa. All’origine del nuovo servizio c’è il rinnovo del contratto che il Comune di Legnano ha stipulato con Aemme Linea Ambiente e che prevede la presenza di un operatore 7 giorni su 7, dalle 12.30 alle 18.50. "Scopo del servizio è conferire maggiore ordine e decoro a queste due aree – spiegano i portavoce di Ala - che spesso e volentieri sono teatro di gesti poco civili, come mostrano i cestini (pieni di materiali che nulla hanno a che fare con i rifiuti "da passeggio" per cui i cestini sono concepiti), le carte e i mozziconi di sigaretta abbandonati lungo i marciapiedi e, non ultime, le tracce lasciate da chi, portando a spasso il proprio amico a quattro zampe, non ha l’accortezza di rimuoverle, con tutti i risvolti che ciò comporta non solo a livello di decoro urbano, ma anche sotto il profilo igienico-sanitario".