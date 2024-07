Qui il mare del Lazio è inquinato | ecco le spiagge da evitare Chi si salva e chi no

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il tanto atteso report di Legambiente è arrivato. Ma non porta con sé buone notizie. Lo stato di salute delle acque laziali infatti è tutt’altro che positivo:i dati aggiornati 2024, la “black list” con i tratti dae quelli che, al contrario, hanno superato la prova., notizie non positive dal: il report Legambiente – (ilcorrieredellacitta.com)Se fino allo scorso anno la situazione delnelera sostanzialmente positiva negli ultimi mesi lo scenario è cambiato. E per alcuni tratti costieri anche di molto. I toni entusiasmanti con cui la stessa Regione aveva annunciato la stagione estiva ai nastri di partenza oggi, alla luce dei nuovi dati aggiornati forniti da Legambiente, il giudizio generale deve essere necessariamente rivisto.