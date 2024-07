Quartiere Trieste – Maxi sequestro prodotti alimentari scaduti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Sanzioni per oltre 2500 euro edi alimenti e bevande è il risultato di un intervento eseguito ieri dagli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale, nel. Nell’ambito dei controlli a contrasto dei fenomeni di abusivismo commerciale e a tutela dei consumatori, le pattuglie hanno eseguito accertamenti in diversi esercizi della zona, riscontrando alcune irregolarità all’interno di un chiosco dedito alla vendita die bevande varie. In particolare, gli agenti hanno appurato la presenza di merce scaduta e in pessimo stato di conservazione. Centinaia isequestrati: bevande in lattina e in bottiglia, cibi in scatola e in barattoli di vetro, anche da anni, nonché mal conservati, come salse, cioccolata, burro d’arachidi, sottaceti, marmellate, conserve varie.