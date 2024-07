Quando la finale di Jasmine Paolini a Wimbledon? Data orario avversaria tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024)giocherà ladel singolare femminile a2024, terzo Slam della stagione che va in scena sull’erba londinese. La tennista italiana si è guadagnata il diritto di disputare l’atto conclusivo del torneo più iconico e prestigioso al momento dopo aver sconfitto la croata Donna Vekic in un’agguerrita semi, culmine di una bellissima cavalcata in terra britannica. La numero 5 del mondo ha raggiunto il match per il titolo dopo averlo già giocato qualche settimana fa al Roland Garros.sogna di alzare al cielo il primo trofeo Major della carriera, ma dovrà naturalmente fare i conti con un’di assoluto spessore tecnico. Dall’altra parte della rete, infatti, ci sarà la vincente del confronto tra la kazaka Elena Rybakina (numero 4 del ranking WTA) e la ceca Barbora Krejcikova (numero 32).