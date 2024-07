Punk 2003 è il nuovo singolo di Namida

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 11 luglio 2024) Dal 12 luglio 2024 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “” (Matilde Dischi), ildella cantautricerock. “” è frutto di un flusso di coscienza. È una canzone energica e piena di colori, racconta la frenesia che invade la quotidianità di. Spesso ci troviamo sommersi da mille impegni e fatichiamo a mantenere i rapporti con le persone. In questo branoracconta di sé, della sua vita e di tutti i momenti in cui non ha avuto il tempo di pensare a sé stessa e ai rapporti con gli altri. Commenta l’artista a proposito del brano: “Quanto spesso andiamo veloci e ci dimentichiamo di vivere il momento? Alla fine, cosa rimane di ciò che abbiamo vissuto?” Biografia Claudia Pregnolato, in arte(Torino, 20 febbraio 2000) è una cantautrice “Pop” dal sapore internazionale.