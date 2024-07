Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Novak Djokovic semifinale ATP Wimbledon 12-07-2024

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 11 luglio 2024) Nel giorno in cuiha impiegato tre ore e mezza per battere Taylor Fritz sovvertendo unche lo vedeva nettamente sfavorito,si stata riposando dopo che Alex de Minaur, il suo avversario nei quarti di finale, si era ritirato per infortunio. Decidiamo di aprire con questa considerazione perché riteniamo che InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici .