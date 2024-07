Prima che fosse troppo tardi | Fedez in ospedale Che cosa è successo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 11 luglio 2024) Con una foto che lo ritrae in un letto diha aggiornato i fan sul suo attuale stato di salute. "Sono tipo dj Khaled quando dice 'another one', ma con le emorragie interne": con ironia il rapper ha reso pubblico il breve racconto dell'ultimo problema con cui ha dovuto fare i conti. Poco dopo, ha aggiunto frasi che sembrano versi di una canzone e che fanno pensare alla rottura con la moglie Chiara Ferragni. "Sbagli se pensi che non ho mai amato. Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato. I buchi allo stomaco che mi son fatto. Per tutto lo schifo che ho accumulato", ha digitato in una storia pubblicata su Instagram. "Pensare che l'ho scritta ieri notte", ha aggiunto a corredo del pezzo di testo. A quanto apprende l'Adnkronos Salute,è stato sottoposto in queste ore a una gastroscopia dopo una perdita di sangue e a una procedura per fermarla.