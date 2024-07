Pozzuoli | due detentuti chiedono la visita medica ma li trovano in un ristorante

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) Due detenuti ai domiciliari aal Tribunale di partecipare alla comunione dei figli. Rigettata la richiesta, presentano istanza per sottoporsi a, lo stesso giorno della festa. Non vanno in ospedale ma in undi Licola. I carabinieri della stazione di Licola hanno eseguito un aggravamento di pena disposto dal Tribunale di Napoli, nei confronti di due fratelli di 36 e 43 anni. Già sottoposto alla detenzione domiciliare, il 36enne avrebbe presentato istanza all’Autorità Giudiziaria per ottenere un permesso e partecipare alla comunione del figlio, prima in chiesa poi al ricevimento in undi Licola. Ottenuto il consenso solo per la cerimonia religiosa, il detenuto avrebbe presentato una seconda richiesta, anche questa respinta con le medesime indicazioni della prima.