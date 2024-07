Petit annuncia Mammamì RMX feat SLF e Fred De Palma

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 11 luglio 2024)l’uscita diRMX. SLF eDe, una nuova versione della hit che in questi mesi ci ha fatto ballare È un’estate ricca di soddisfazioni per, che, dopo aver pubblicato il suo primo e omonimo EP (21co Label per Warner Music Italy), è pronto a stupirci ancora con l’uscita diRMX. SLF eDe, fuori domani, venerdì 12 luglio. Una nuova versione della hit che in questi mesi ci ha fatto ballare e che, per l’occasione, si arricchisce della presenza della SQUAD più in voga d’Italia e dell’artista che per primo ha portato la latin music nel panorama mainstream in Italia. Un mix perfetto per scatenarsi ancora, questa volta con il calore delle barre degli SLF e diDe, che arrivano per incendiare la pista e farci vivere insieme aun’estate indimenticabile.