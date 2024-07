Pernici presidente Cna Valdarno e di Federmoda Toscana | Superare difficoltà e tutelare in Made in Italy

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Arezzo, 11 luglio 2024 – “Dobbiamo adesso stare sulla difensiva e tamponare il momento di, perché ancora non si notano i segnali della ripresa. Le filiere della moda sono una parte significativa dell’economiae il “in” è un valore da, perché rappresenta il nostro saper fare. Governo nazionale e Regione debbono prestarci la dovuta attenzione; noi dobbiamo incentivare la manualità e quindi la formazione partendo dalle scuole, anche se magari in alcune lavorazioni il peso della tecnologia è maggiore, ma la qualità della manifattura artigianale italiana è necessaria per il mondo della moda”. Parole espresse da Paolodi CNAe CNA, che aggiunge: “La nostra associazione di categoria deve alimentare rapporti e relazioni per poter dire la sua e CNAchiede attenzione per la sostenibilità economica delle filiere, che potrà essere garantita soltanto con un giusto compenso in tutti i passaggi.