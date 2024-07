Perde il rimorchio in curva e va contro un’abitazione | soccorso camionista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Civitanova 11 luglio 2024 -ilsullain uscita dalla superstrada, prosegue la corsa, entra sulla statale e poi in via Fontanella e finisce per andarsi a schiantarela recinzione di. Si è verificato intorno alle 11 l’incidente stradale. Protagonista unmezzo pesante, un tir con alla guida un uomo di Filottrano in provincia di Ancona che è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Non è ancora chiaro se a provocare l’incidente sia stato un malore oppure un’avaria dei freni. Fatto sta che sulladi uscita dalla superstrada l’autista ha perso illlo delche si è rovesciato finendo sul terreno sottostante la carreggiata mentre tutta la motrice ha proseguito la corsa per qualche centinaio di metri prima sulla statale e poi in via Fontanella, finendo