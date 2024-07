Per Ue solo parte ferroviaria ponte Stretto è co-finanziabile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) La Commissione europea "non è ancora a conoscenza di una decisione definitiva" dadell'Italia "per il" sullodi Messina, dunque "le mappe del regolamento Ten-t rivisto mostrano attualmente il progetto allo stadio di studio/idea". Lo afferma la commissaria europea responsabile per i Trasporti, Adina Valean che siega comeladeldi Messina sarebbe ammissibile al cofinanziamento daUe. .