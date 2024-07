Pensione con Ape sociale | invio domanda entro lunedì 15 luglio Date e istruzioni

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di giovedì 11 luglio 2024) La Legge di bilancio 2024 ha esteso fino al prossimo 31 dicembre la possibilità di ottenere l’Anticipo finanziario pensionistico Ape. La misura si concretizza in un prestito riconosciuto dall’Inps in quote mensili, per dodici mensilità, sino al momento in cui l’interessato matura il diritto alladi vecchiaia.L’accesso all’Ape è riservato a determinate categorie lavorative in possesso di un’anzianità contributiva minima. Per questo motivo si parla di Ape.Per quanti intendono ottenere l’anticipo pensionistico, la data del 152024 è da segnare sul calendario.prossimo coinciderà infatti con la seconda scadenza (la prima è stata il 31 marzo 2024) per presentare la richiesta all’Inps di verifica dei requisiti.