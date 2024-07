Partita del Cuore | Ignazio La Russa allenatore nazionale politici

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il presidente del Senato,La, sarà l’d’eccezione dellache il 17 luglio sfiderà a L’Aquila lacantanti nelladel, lo storico incontro di beneficenza, che quest’anno torna su Rai Uno in prima serata mercoledì 17 luglio. Tifosissimo dell’Inter, il politico siciliano di lungo corso non scenderà dunque in campo, ma avrà il compito di guidare dalla panchina il gruppo di parlamentari selezionato per questo match.delLaSportFace. .