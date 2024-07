Parma scontro fra treni | due feriti e linea ferroviaria interrotta – Video

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 11 luglio 2024) (Adnkronos) – Un treno merci e uno passeggeri si sono scontrati, intorno alle 16.30, all'altezza di via Toscana, a. Il primo convoglio era in uscita in direzione Bologna, mentre il secondo stava entrando in stazione. Due ilievi, mentre una trentina di macchine parcheggiate lungo la stazione sono state danneggiate.fino al .