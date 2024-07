Paolini-Vekic oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Jasminese la vedrà contro Donnanella semifinale di, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. La toscana, annientando ai quarti l’americana Emma Navarro, è diventata la prima tennista azzurra di sempre a raggiungere il penultimo atto sui prati dell’All England Club. Ora c’è un’occasione ghiotta per l’allieva di Renzo Furlan. Dall’altra parte della rete, infatti, trova la top quaranta croata, reduce dalla vittoria in rimonta ai danni della qualificata neozelandese Lulu Sun. L’italiana si trova in vantaggio per 2-1 nel bilancio degli scontri diretti e partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. Dovrà prestare molta attenzione, tuttavia, alla verve della giocatrice balcanica, avversaria esperta, in forma e che storicamente sul verde ha sempre raccolto degli ottimi risultati.