Paglieri conquista i Brands Award 2024 | a distinguersi Mon Amour con l’ammorbidente Blu Mare e Felce Azzurra con il bagnodoccia Fiori di Luna

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 11 luglio 2024)MonBluvince per le Rotazioni nella categoria Detergenza e cura tessuti e si aggiudica il premio tra i Top Brand Grande successo anche per ildidi, con il premio New Entry Alessandria, 11 luglio– Nuovi traguardi per- azienda piemontese leader di .