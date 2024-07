Olimpiadi Parigi 2024 Giovanni Malagò rassicurato da Tamberi | Puntiamo a 41 medaglie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il conto alla rovescia sta per terminare e ledisi avvicinano. Grandi ambizioni e attese per la squadra italiana che vorrà mettersi in evidenza nel corso delle due settimane in Francia, puntando a conquistare piùpossibili e a regalare tanti emozioni al pubblico. Negli ultimi giorni hanno destato non poche preoccupazioni le condizioni fisiche di Gianmarco, portabandiera con Arianna Errigo della spedizione nostrana. Il campione del salto in alto è stato costretto a fermarsi per un problema di natura muscolare, che fortunatamente non sembra essere così importante da compromettere la sua presenza nella capitale transalpina. “Conci stiamo sentendo. Lui è maniacalmente attento alla sua preparazione ed era in una forma fisica che capisco che sia dispiaciuto di questo rallentamento che deve fare ma mi sembra che il pericolo grosso sia superato“, ha dichiarato il presidente del Coni,, nella conferenza post Giunta parlando dell’infortunio del portabandiera azzurro (fonte: ANSA).