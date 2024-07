Nuova vulnerabilità scoperta in OpenSSH | rischio di esecuzione remota di codice RCE

Leggi tutta la notizia su windows8.myblog

(Di giovedì 11 luglio 2024) È stataunanelle versioni diutilizzate per connessioni sicure alle reti. Questa falla, identificata come CVE-2024-6409 (CVSS score: 7.0), è distinta da CVE-2024-6387 (nota come RegreSSHion) e riguarda l’dinel processo figlio “privsep” a causa di una race condition nella gestione dei segnali. Al momento, lacolpisce solamente le versioni 8.7p1 e ? .