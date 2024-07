Niente immunità parlamentare per Sgarbi via libera a chat sequestrate su quadro portato all’estero

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 11 luglio 2024) Nelle indagini sulConcerto con bevitore, che Vittorioavrebbe provato a vendere all'estero senza la licenza per farlo, l'ex sottosegretario non può avvalersi dell'anche se all'epoca dei fatti era deputato. Lo ha deciso la Giunta per le: ledalla Procura sono tra persone terze. .