Nato Meloni rassicura alleati | Italia con Ucraina nostra spesa militare in aumento

(Di giovedì 11 luglio 2024) Washington, 11 lug. (Adnkronos) - Al fianco di Kiev, in barba a chi, anche in casa -leggi Matteo Salvini-, getta ombre sull'invio di armi all'. Giorgia, nel suo primo intervento al verticedi Washington,gli, e dice forte e chiaro che l'non arretrerà di un millimetro, perché senza il sostegno all'sarebbe "il caos". L'c'è stata e ci sarà, ma il sostegno deve "essere mirato ed efficace", mette in chiaro la presidente del Consiglio, "evitando duplicazioni", perché -il ragionamento- "96 cittadini dell'Unione Europea su 100 sono anche cittadini di una Nazione dellae il bilancio nazionale al quale attingiamo è sempre lo stesso". Vale a dire che ogni invio, ogni singolo aiuto, va ottimizzato, ricorrendo a un miglior coordinamento-Ue.