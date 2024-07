Napoli dispositivo di traffico in Piazza Municipio per il Mock up semitreno Linea 6

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Istituzione dal 12 al 21 luglio di undi circolazione per la realizzazione del “up6”, in. Per consentire la realizzazione del “up6”, che sarà allestito nella parte bassa dia partire dal 12 luglio 2024, con apertura al pubblico dal 16 al .