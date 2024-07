Morto sulla Brebemi s’indaga Sbalzato dall’auto e investito | autopsia l’ombra del pirata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) CALCIO (Bergamo)dall’abitacolo della sua auto che ha urtato il guard-rail è finito sullla carreggiata ed è stato urtato da altri veicoli. si dovrà chiarire se la morte di Michele Luzzardi, 21 anni, nato a Brescia e residente a Castelcovati sia sopraggiunta dopo l’impatto contro il guard-rail che l’ha catapultato fuori dalla sua vettura o per le lesioni subite nei successivi investimenti da parte di uno o più veicoli sopraggiunti e che la Stradale cercherà di rintracciare attraverso le telecamere poste lungo la bretella autostradale. Il giovane stava viaggiando da Milano in direzione Brescia, lo schianto tra Calcio e Antegnate, a poca distanza dal confine col Bresciano. Erano le quattro del mattino, non si esclude che il ventunenne abbia avuto un colpo di sonno o un malore.