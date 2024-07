Morgan risponde alle accuse di stalking | Gli angeli non piacciono ai mostri

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 lug. – (Adnkronos) –rompe il silenzio e, in piena notte, pubblica un messaggio criptico sui suoi profili social riguardo le recentiche lo vedono coinvolto. “Oggise il mostro fossi io vi piacerei. Io non vi piaccio perché glinonai. Glistiano con me”, scrive l’artista., il cui vero nome è Marco Castoldi, è attualmente sotto processo a Lecco per presunti atti persecutori nei confronti della cantautriceca Schiatti, .La vicenda ha scatenato una serie di reazioni a catena, culminate con la decisione di Warner Music Italy di interrompere il rapporto contrattuale con. Anche la Rai ha preso le distanze, comunicando che “al momento non ha in essere alcun contratto con l’artista.