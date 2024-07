Morgan e le accuse di stalking della ex Schiatti | la via dell’accordo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) Milano, 11 luglio 2024 - “Nessun altro tipo di reato di revenge porn o maltrattamenti è contestato al signor Castoldi, come si è letto ad esempio sulla stampa e sui social, e tantomeno asserite condotte successive al settembre 2021. È evidente che, in un momento in cui non è successo nulla da un punto di vista sia fattuale che processuale, l’obiettivorecente onda mediatica è oggi il Giudice del processo, “reo” di avere fissato una udienza per verificare la possibilità prevista dalla legge di trovare un accordo tra le parti rispetto a reati procedibili a querela di parte”. Lo dichiarano gli avvocati di Marco Castoldi, in arte- Rossella Gallo e Leonardo Cammarata - in riferimento alledia suo carico da parteex fidanzata Angelica, per le quali è in corso un procedimento giudiziario presso il Tribunale di Lecco.