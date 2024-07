Mondo del calcio nel pallone - la Sostenibilità come strumento per ripartire ecco la nuova frontiera secondo Andrea Ziletti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) (Adnkronos) - Milano 11 luglio 2024 Soddisfare le esigenze della generazione presente senza però compromettere quelli della generazione futura. Questa la definizione più attinente al concetto diche pone le basi per un nuovo modello di sviluppo: "Un concetto -spiega l'avvocato- che, per la prima volta, viene applicata alle società sportive e, in particolare, a quelle calcistiche. Se, in questo, esistevano i mecenati del, penso a Berlusconi, alla famiglia Agnelli o a Moratti, oggi, dopo l'era dei capitali cinesi, sono arrivati, in modo dirompente, i fondi di investimento americani. Il che ha determinato un vero e proprio cambio di paradigma. Fare impresa nelnon vuol dire più metterci i soldi per passione ma avere un piano sostenibile che porti viceversa guadagni e successi".