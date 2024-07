Mondiali master Tennistavolo sfida fra ministri Abodi e Santanchè e flash mob

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Una serata davvero speciale ha impreziosito la terza giornata dei Campionatidi, l'evento pongistico più grande mai organizzato, con 6.100 atleti, provenienti da 110 Paesi dei 5 continenti, 2.500 accompagnatori e official, 200 arbitri e 320 tavoli da gioco, per un indotto turistico stimato in decine di migliaia di presenze da tutto il mondo. Sulla Terrazza della Sala della Protomoteca, con una vista mozzafiato sui Fori Imperiali, hanno impugnato le racchette e si sonoti al tavolo il ministro del Turismo, Daniela, e il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea, alla presenza dell'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, e del presidente della FITeT, Renato Di Napoli.