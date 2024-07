Minions 3 svelata la data d’uscita del terzo capitolo della saga prequel targata Illumination

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 11 luglio 2024)3,tratta da Cattivissimo me, uscirà nei cinema il 30 giugno 2027; lo ha annunciato, l’11 luglio, a pochi giorni dal debutto nelle sale statunitensi, con relativo grande successo, di Cattivissimo me 4, la, casa di produzione delle due fortunate saghe d’animazione. Questo quartosarà scritto dallo sceneggiatore Bryan Lynch, e diretto da Pierre Coffin, già regista di alcune tra le pellicole precedenti del franchise, nonché voce di tutti i Minion nella versione originale dei film. Un annuncio, quello di3, che pareva inevitabile, vista la grande apertura in sala del quarto film di Cattivissimo me (250 milioni in una sola settimana di programmazione); peraltro, lacon protagonisti i buffi uomini gialli ha rappresentato da sola un’inesauribile fonte di profitto, tra incassi monstre (1 e2 raccolsero un miliardo ciascuno, così come i primi tre capitoli di Cattivissimo Me, per un totale di quasi 5 miliardi cumulati) e merchandising vasto e variegato.