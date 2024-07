Michela Murgia inaugurato murale a Roma

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 11 luglio 2024) Gualtieri: "città dei diritti". L'oncologo Calabrò: "ci ricorda la sua forza, è stata esempio per i pazienti" “Avere questos in un luogo pubblico è un segnale bellissimo di come deve essere tutta la città, per renderecittà dei diritti”. Lo ha detto Roberto Gualtieri all’inaugurazione deldinel .