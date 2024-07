Mef colloca Btp per 85 miliardi rendimenti in calo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024)inper alcune scadenze di Btp a 3, 5, 7, 10 e 20 anni, per complessivi 8,5di euro, che il Mef hato oggi in asta. Nel dettaglio i 2di euro del Btp a 3 anni hanno visto un rendimento in ribasso al 3,23% (-23 punti) e quelli, sempre per 2, del 7 anni al 3,57% (-15 punti).ti anche 1,5di titoli a 5 anni con rendimento al 3,23%, di 10 anni al 3,51% e di 20 anni al 4,3%. .