‘Matrimonio con Sorpresa’ al cinema | una clip in esclusiva

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’11 luglio, con Europictures, arriva alMatrimonio con Sorpresa, diretto da Julien Hervé e con Didier Bourdon e Christian Clavier. Julien Hervé dirige per la prima volta da solista (dopo il suo esordio con Looking for Teddy del 2018, e le numerose pellicole co-dirette con Philippe Mechelen) un’esilarante commedia famigliare. Nel film la società francese viene presa in giro con spassoso umorismo e battute affidate all’esperienza di due capisaldi della risata d’Oltralpe qui per la prima volta riuniti al: Didier Bourdon – che interpreta un direttore di concessionaria d’auto – e Christian Clavier nel ruolo di un aristocratico viticoltore che vive senza preoccupazioni nell’agio della propria tenuta di campagna. Gli attori vestono i panni di due capifamiglia che più diversi non potrebbero essere e che si ritrovano a diventare consuoceri.