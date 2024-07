Matematicaal Sud competenti 48% 13enni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 11 luglio 2024) 12.44 Solo il 48% degli studenti di terza media della macro-area Sud raggiunge almeno il livello 3, quello base, in matematica. E' quanto emerge dal report Invalsi 2023. "Un dato allarmante" lo ha definito il presidente Invalsi, Ricci. Si è fermato il calo in Italiano e Matematica rilevato tra il 2019 e il 2021, ma non si riscontra un'inversione di tendenza. Inoltre, la dispersione scolastica implicita (non raggiungere competenze minime) è del 6,6%;in Campania e Sardegna il 10%.A inizio secolo era oltre il 25%.