Massa controlli antodroga | sorpreso con 7 kg di hashish in auto 24enne arrestato

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di giovedì 11 luglio 2024) Un ragazzo di 24 anni e' statonei giorni scorsi dai Carabinieri perchè trovato in possesso di 7 kg di droga, mentre il suo complice, un coetaneo di, e' stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso L'articolocon 7 kg diinproviene da Firenze Post. .