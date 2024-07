Maltrattamenti sui bambini | la mappa del fenomeno in Italia regione per regione

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 11 luglio 2024) Di recente è stato presentato l’Indice Regionale sul Maltrattamento all’Infanzia in, curato da CESVI, in collaborazione con figure di rilievo come la viceministra del Lavoro, Maria Teresa Bellucci, la consigliera del ministro dell’Università, Alessandra Gallone, e la presidente del Cismai, Marianna Giordano. L’indice offre una panoramica dettagliata dell’incidenza del maltrattamento infantile nelle diverse regionine, mettendo in evidenza le aree più a rischio e quelle meno vulnerabili. Nel dettaglio, questa edizione dell’Indice si è concentrata sul ruolo del linguaggio nel contesto del maltrattamento e della cura all’infanzia. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’abuso psicologico, inclusa la violenza verbale, è la forma di maltrattamento più diffusa.