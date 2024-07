Malattie infettive Salta l’Agenzia cara a Moratti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) In occasione della manovra di assestamento approvata ieri dalla Commissione Bilancio del Consiglio regionale è stato accolto un emendamento di Davide Caparini, presidente dell’assise, che abroga la mai istituita Agenzia per la Prevenzione e il Controllo delle, voluta dall’ex vicepresidente della Giunta regionale Letizia. "Abbiamo votato per l’abolizione del– afferma il consigliere regionale del Pd, Carlo Borghetti – perché è inutile creare sovrastrutture quando sia l’ospedale Sacco che il San Matteo di Pavia sono già centri di riferimento nazionale per lee la loro prevenzione. Non serve costituire una nuova sovrastruttura per la quale erano stati peraltro stanziati 60 milioni di euro".