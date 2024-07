LIVE Paolini-Vekic Wimbledon 2024 in DIRETTA | appuntamento con la storia dalle 14 30

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della prima semifinale femminile ditra Jasminee la croata Donna. Quarto confronto diretto tra le due giocatrici, con l’azzurra avanti per 2-1 nei precedenti. La vincente del match troverà nella finalissima di sabato una tra la lettone Jelena Ostapenko e la kazaka Elyna Rybakina., ventottenne di Castelnuovo di Garfagnana, si presenta a questoa margine delle tre vittorie per 2-0 sulla spagnola Sorribes Tormo, sulla belga Minnen e sulla rediviva canadese Andreescu. Superata agli ottavi la sfortunata americana Keys, la toscana ha poi deliziato il mondo del tennis lasciando appena 3 game alla statunitense Emma Navarro.