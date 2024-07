LIVE – Giro d’Italia Women 2024 quinta tappa Frontone-Foligno | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ilprosegue oggi con lascritta della, che porta ilfemminile dadopo 108 chilometri. Un solo GPM ufficiale, un terza categoria dopo pochi chilometri dalla partenza: per il resto solo qualche saliscendi che però non dovrebbe creare troppa selezione all’interno del gruppo. Ecco quindi che le velociste sono pronte a giocarsi il successo in volata, mentre le donne di classifica sperano di poter vivere una giornata tutto sommato tranquilla nonostante il grande caldo atteso sul percorso. Attenzione al finale, molto veloce all’interno della città e con il rettilineo conclusivo lungo soltanto 250 metri. Il tutto in attesa del weekend conclusivo, con le tappe del Blockhaus e de L’Aquila che decreteranno la vincitrice di questa edizione.