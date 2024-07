L' incantesimo di Taylor Swift | il libro in edicola con il Foglio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 11 luglio 2024) Da venerdì 12 luglio incon Ilc'è il secondo volume della nostra nuova collana editoriale. Il titolo è L'died è un'indagine di Stefano Pistolini sulla cantante più famosa del mondo. Come tutti i libri della nuova collana, anche questo è grande come uno smartphone: da mettere in tasca, da portare ovunque. È come un telefono ma funziona solo offline! .