Licola ai domiciliari fingono visita medica per partecipare a comunione dei figli | arrestati due fratelli 

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di giovedì 11 luglio 2024) Due detenuti aichiedono al Tribunale dialladei. Rigettata la richiesta, presentano istanza per sottoporsi a, lo stesso giorno della festa. Autorizzati, non vanno in ospedale ma in un ristorante di. Le indagini dei Carabinieri e i video sui social condurranno un 36enne e un 43enne in L'articolo, aiperdeidueTeleclubitalia. .