Lecce Fruchtl si PRESENTA | Ho IMPARATO da Neuer è il MIGLIORE al mondo Sull’alternanza con Falcone dico QUESTO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 11 luglio 2024) Le parole di Christian, nuovo portiere del, sul suo arrivo in giallorosso. Tutti i dettagli in merito Christian, nuovo portiere del, ha parlato nella conferenza stampa dizione. ESPERIENZA – «Voglio giocare in uno dei cinque campionati più importanti al. Ho guardato molto il calcio italiano e non vedo l’ora di iniziare. Al .