L’Atalanta e quel BUDGET di mercato che arriva dagli ESUBERI e non dai big alzando il livello della squadra

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ildicheottiene dalle cessioni deglie non dalle vendite dei big. Una grande consapevolezza C’era un tempo in cuiper fare calcioaveva bisogno di vendere i suoi gioielli alle “big” per incassare ilnecessario per rinforzare la. Ora la storia è abbastanza cambiata, soprattutto da .