La Sardegna ti fa bella | viaggio cosmetico alla ricerca della longevità

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di giovedì 11 luglio 2024) Laè tra le cinque blue zone del mondo, ovvero quelle con maggior numero di abitanti centenari. Cosa rende questo luogo così speciale? Per le beautyhaolic le proprietà curative delle piante e degli ingredienti locali sempre più utilizzate dai brand cosmeticiregione per creare creme, oli corpo e trattamenti a tutta longevity. Pronte per il tour? Benvenute in paradiso!.