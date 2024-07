La Russa ospite all’Onu | L’Italia può dare un contributo forte per la pace

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di giovedì 11 luglio 2024) Articolo pubblicato giovedì 11 Luglio 2024, 13:04 Mentre Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Guido Crosetto sono volati a Washington per il vertice dell’Alleanza atlantica, il presidente del Senato Ignazio Laha incontrato a New York il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. Un vertice per discutere die soprattutto del ruolo delnelle relazioni L'articolo La: “puòunper la” proviene da Il Difforme. .