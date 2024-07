La Parlamento Ue è nato un nuovo gruppo di estrema destra guidato dall’AfD

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 11 luglio 2024) C’è undineleuropeo. È l’Europa delle nazioni sovrane, formatosi attorno al partito tedesco diAlternative für Deutschland. È la terza formazione adei Popolari europei e per il momento conta tra le sue fila venticinque eurodeputati provenienti da otto Paesi. Ci sono tre deputati polacchi di Konfederacja, tre bulgari di Wasraschdane, un eurodeputato della Spd ceca, un membro del francese Reconquête, uno sloveno di Republika, un ungherese ex Fidesz, un lettone dell’Unione per il popolo e la giustizia. La guida è ovviamente dell’tedesca Alternative für Deutschland (AfD, Alternativa per la Germania), che conta quattordici rappresentanti. «Questo significa che nel giro di pochi giorni sono stati fondati indue nuovi gruppi di», scrive Politico Europe.