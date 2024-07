La disavventura dei due turisti in hotel a Rimini | “Polvere ovunque e formiche nel letto 638 euro per una settimana”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 11 luglio 2024) La vacanza asi è trasformata in un incubo per una coppia romana. Colpa di un"a Tre Stelle" pagato 638per una settimana: in realtà una stanza "piccolissima, buia, con arredo precario, improvvisato, insufficiente". L'uomo e la donna hanno sporto denuncia a Federconsumatori. .